[서울데이터랩]한화오션 3.87% 하락하며 하락폭 최대 기록

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[서울데이터랩]한화오션 3.87% 하락하며 하락폭 최대 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-16 13:44
수정 2026-03-16 13:44
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코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

16일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 18만 4400원으로 전 거래일 대비 0.49% 오르며 횡보하고 있다. 시가총액 109조 1581억원 중 외국인비율은 49.58%를 기록하고 있으며, 거래량은 1126만 7017주에 달한다. 뒤이어 SK하이닉스(000660)는 93만 2000원으로 2.42% 상승하며 강세를 보이고 있으며, 거래량은 188만 9632주이다.

삼성전자우(005935)는 1.34% 상승한 13만 5700원을 기록하고 있으며, 현대차(005380)는 50만원으로 3.29% 하락하고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 1.08% 하락한 36만 5000원, 한화에어로스페이스(012450)는 1.21% 하락한 147만원을 기록 중이다. 삼성바이오로직스(207940)는 2.07% 하락한 155만 9000원이며, SK스퀘어(402340)는 0.75% 상승한 53만 8000원이다. 두산에너빌리티(034020)는 0.94% 하락한 10만 5500원이며, 기아(000270)는 1.16% 하락한 16만 2400원으로 거래되고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(329180) ▼1.85%, KB금융(105560) ▲1.14%, 삼성물산(028260) ▼1.43%, 셀트리온(068270) ▼2.73%, 신한지주(055550) ▼0.77%, 삼성생명(032830) ▼1.85%, 한화오션(042660) ▼3.87%, 미래에셋증권(006800) ▲0.72%, 현대모비스(012330) ▼2.48%, NAVER(035420) ▼2.69% 등의 성적을 기록하고 있다.

코스피 주요 종목들은 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이며, 거래량과 등락률에 따라 각기 다른 움직임을 나타내고 있다. 특히 한화오션은 3.87% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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