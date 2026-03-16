[서울데이터랩]‘대호에이엘’ 29.91% 상한가…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘대호에이엘’ 29.91% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-16 09:25
수정 2026-03-16 09:25
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16일 오전 9시 10분 ##대호에이엘(069460)_0##가 등락률 +29.91%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 대호에이엘은 개장 직후 237만 574주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 166원 오른 721원이다.

한편 대호에이엘의 PER은 14.42로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 1.47%로 수익성이 낮다고 보기에 무리가 있는 수준이다.

이어 상승률 2위 DN오토모티브(007340)는 현재가 3만 4700원으로 주가가 25.72% 폭등하고 있다. 상승률 3위 흥아해운(003280)은 현재 2760원으로 18.20% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 미래에셋생명(085620)은 15.23% 급등하며 1만 5210원에 거래되고 있다. 상승률 5위 남선알미늄(008350)은 13.48%의 상승세를 타고 1709원에 거래되고 있다.

6위 진흥기업우B(002785)는 현재가 3780원으로 10.53% 상승 중이다. 7위 삼아알미늄(006110)은 현재가 3만 7400원으로 10.49% 상승 중이다. 8위 진흥기업2우B(002787)는 현재가 8900원으로 9.34% 상승 중이다. 9위 남선알미우(008355)는 현재가 1만 5250원으로 8.77% 상승 중이다. 10위 미래아이앤지(007120)는 현재가 1918원으로 8.67% 상승 중이다.



이밖에도 조비(001550) ▲8.17%, LS(006260) ▲6.80%, 조일알미늄(018470) ▲6.33%, 진흥기업(002780) ▲6.15% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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