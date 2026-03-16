[서울데이터랩]‘카나프테라퓨틱스’ 194.75% 폭등…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘카나프테라퓨틱스’ 194.75% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-16 09:24
수정 2026-03-16 09:24
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16일 오전 9시 30분 카나프테라퓨틱스(0082N0)가 등락률 +194.75%로 상승률 1위를 차지했다. 카나프테라퓨틱스는 개장 직후 5분간 139만 532주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3만 8950원 오른 5만 8950원이다.

한편 카나프테라퓨틱스의 PER은 -18.82로 음성적인 수치를 보이며, ROE는 44.24%로 높은 수익성을 시사한다.

이어 상승률 2위 에이비프로바이오(195990)는 현재가 1859원으로 주가가 30.00% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 세니젠(188260)은 현재 2195원으로 29.96% 상승하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 오르비텍(046120)은 21.70% 상승하며 1만 320원에 거래되고 있다. 상승률 5위 네오펙트(290660)는 20.33%의 상승세를 타고 1030원에 거래되고 있다.

6위 셀바스AI(108860)는 현재가 1만 2440원으로 19.73% 상승 중이다. 7위 비투엔(307870)은 현재가 1239원으로 17.55% 상승 중이다. 8위 M83(476080)은 현재가 7720원으로 17.15% 상승 중이다. 9위 웨이브일렉트로(095270)는 현재가 5535원으로 17.14% 상승 중이다. 10위 대성하이텍(129920)은 현재가 1만 1230원으로 16.25% 상승 중이다.



이밖에도 나무기술(242040) ▲16.06%, 파로스아이바이오(388870) ▲15.66%, 에이치엠넥스(036170) ▲15.15%, 한국정밀기계(101680) ▲15.07%, THE E＆M(089230) ▲14.57%, 캔버스엔(210120) ▲12.10%, 아이앤씨(052860) ▲11.66%, 솔트룩스(304100) ▲10.32%, 펩트론(087010) ▲10.07%, THE CUBE＆(013720) ▲9.29% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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