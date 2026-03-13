[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거래대금 2250억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.13일 한국거래소에 따르면, 흥아해운(003280)이 93,077,292주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2,585원이며, 거래대금은 225,063백만원으로 시가총액 대비 약 3.62%에 해당하는 거래대금이 이루어지고 있다. 흥아해운의 등락률은 22.51%로 폭등하고 있으며, PER은 22.68, ROE는 20.08로 나타난다. 대우건설(047040)은 61,893,461주가 거래되어 거래량 2위를 기록하며, 주가는 12,830원으로 등락률은 22.66%에 달한다. 거래대금은 769,927백만원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 14.44%로 높다. PER은 -191.49로 나타나고 있다.서울식품(004410)은 거래량 50,915,512주로 3위를 차지하고 있으며, 현재가는 208원이다. 등락률은 -0.95%로 보합권에 머무르고 있다. 한국ANKOR유전(152550)은 36,846,249주가 거래되며 주가는 380원, 등락률은 4.68%를 보인다. SK증권(001510)은 14,935,646주의 거래량과 함께 주가는 1,761원으로 등락률은 -2.44%를 기록 중이다. 대한해운(005880)은 현재 2,285원으로 14,129,150주가 거래되고 있으며 1.78% 상승 중이다. 남해화학(025860)은 13,769,562주의 거래량과 함께 주가는 9,345원, 등락률은 7.04%를 보인다. 삼성전자(005930)는 11,458,481주가 거래되며 183,700원의 주가와 -2.24%의 하락률을 기록하고 있다. SK이터닉스(475150)는 9,988,651주가 거래되며 주가는 40,300원, 등락률은 7.90%이다. 남선알미늄(008350)은 9,916,883주가 거래되며 주가는 1,358원, 등락률은 3.11%를 보여주고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대원전선(006340) ▲2.04%, 신성이엔지(011930) ▼3.27%, 삼성중공업(010140) ▲0.49%, 케이뱅크(279570) ▼1.38%, 다스코(058730) ▲5.59%, 두산에너빌리티(034020) ▲2.71%, 한온시스템(018880) ▼1.69%, SG세계물산(004060) ▼2.61%, SH에너지화학(002360) ▼2.60%, 조비(001550) ▲13.82% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 폭등한 대우건설과 흥아해운이 있다. 대우건설은 시가총액 대비 높은 거래대금을 기록하며 시장의 주목을 받고 있다. 반면, 신성이엔지는 하락세를 보이며 거래량이 많음에도 불구하고 부진한 흐름을 보인다. 삼성전자는 거래대금이 시가총액의 2%에 육박하는 가운데 하락률을 기록하고 있어 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.전반적으로 코스피 시장은 엇갈린 주가 흐름을 보이며, 일부 종목에서 급격한 변동성을 나타내고 있다. 이러한 변동성 속에서 투자자들은 신중한 판단이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]