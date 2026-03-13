[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 폴라리스AI 거래대금 127억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 폴라리스AI 거래대금 127억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-13 13:57
수정 2026-03-13 13:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

13일 한국거래소에 따르면, 폴라리스AI(039980)가 6415만 9559주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2015원이며, 거래대금은 127억 8200만원으로 시가총액의 약 8.72%에 해당한다. PER은 41.98, ROE는 1.32로 나타난다. 우리기술(032820)은 4626만 4993주 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 2만 4100원이다. 거래대금은 1080억 1360만원으로 시가총액의 약 26.85%에 이른다. PER은 290.36, ROE는 -3.33이다.

대한광통신(010170)은 3위로, 3443만 7067주가 거래되며 현재 주가는 7430원, 등락률은 -3.13%를 기록한다. 한일사료(005860)는 4425원으로 13.75% 상승하며 2699만 7153주의 거래량을 기록한다. 이루온(065440)은 9.11% 상승하며 2269만 2419주가 거래된다. LS머트리얼즈(417200)는 22.39% 상승하며 2226만 7751주가 거래되고, 센서뷰(321370)는 5.71% 상승, 2160만 2319주가 거래된다. 오르비텍(046120)은 0.74% 상승하며 1701만 4975주, 테라뷰(950250)는 0.23% 하락하며 1631만 3360주가 거래된다. SKAI(357880)는 17.52% 상승하며 1419만 5664주가 거래된다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 빛과전자(069540) ▲2.56%, 폴라리스세원(234100) ▲8.14%, 현대ADM(187660) ▲4.67%, 지더블유바이텍(036180) ▼22.22%, 국전약품(307750) ▲13.83%, 플루토스(019570) ▼11.37%, 예선테크(250930) ▲17.18%, 한선엔지니어링(452280) ▲13.63%, 캐리(313760) ▲20.27%, 쏠리드(050890) ▲0.81% 등의 성적을 기록한다.

주목할 만한 종목으로는 LS머트리얼즈와 SKAI가 있다. LS머트리얼즈는 22.39%의 급등세를 보이며, 거래대금이 시가총액의 약 31.22%에 달해 시장의 큰 관심을 받고 있다. SKAI 역시 17.52% 상승하며 거래대금은 시가총액의 약 2.78%에 달한다. 반면, 지더블유바이텍은 22.22% 급락하며 거래대금이 시가총액의 약 1.14%에 그친다. 플루토스는 11.37% 하락하며 거래대금이 시가총액의 약 1.63%에 머물고 있다.

전체적으로 코스닥 시장은 종목별로 엇갈린 등락세를 보이며, 일부 종목에서는 거래대금이 시가총액의 높은 비율을 차지하며 강한 매수세를 보이고 있다. 투자자들은 기업의 PER, ROE 등의 재무지표를 참고하여 신중한 투자 판단을 할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 거래량 1위 종목은 무엇인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로