담보 최대 3배까지 대출…금감원 “스탁론 이용에 주의”

서울 영등포구 여의도 금융감독원 전경.
국내 주식시장 활황으로 ‘빚투’(빚내서 투자) 수요가 늘고 있는 가운데 담보의 최대 3배까지 투자금을 대출받는 스탁론도 급증하고 있다.
13일 금융감독원에 따르면 신용거래융자 외 캐피탈사 등에서 증권 계좌를 담보로 주식매입자금대출을 받는 스탁론(연계신용) 잔액은 지난 1월 말 기준 1조 6000억원으로 집계됐다. 지난해 1월 1조 2000억원이었는데 1년 만에 4000억원 늘었다.
금감원은 “시장 변동성이 확대되는 상황에서 각별한 주의가 필요하다”며 “주가 급락으로 인한 반대매매 시 제때 대응하지 못해 손실이 발생할 수 있다”고 밝혔다.
이에 금감원은 스탁론 이용 시 과도한 레버리지 투자를 자제하고 담보유지비율과 반대매매 규칙 등 계좌 운용 조건을 충분히 확인해야 한다고 강조했다. 또 주가 급락에 대비해 추가 담보를 마련할 수 있는 자금 여력을 사전에 점검하고 담보비율을 수시로 확인하는 등 투자 위험 관리에 유의해 달라고 당부했다.
한편, 신용거래융자 잔액도 지난해 말 27조 3000억원에서 올해 1월 말 30조 3000억원, 이달 11일에는 31조 8000억원으로 늘어나는 등 최고치를 경신하고 있다.
