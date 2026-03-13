[서울데이터랩]‘한국정밀기계’ 29.89% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

13일 오전 9시 15분 한국정밀기계(101680)가 등락률 +29.89%로 상승률 1위를 차지했다. 한국정밀기계는 개장 직후 5분간 24만 9906주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 710원 오른 3085원이다.한편 한국정밀기계의 PER은 -5.51로 수익성 지표에서 다소 부정적인 평가를 받을 수 있으며, ROE는 3.65%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 예선테크(250930)는 현재가 461원으로 주가가 29.86% 폭등하고 있다. 상승률 3위 씨엑스아이(900120)는 현재 531원으로 29.83% 폭등하며 활발한 거래가 이루어지고 있다. 상승률 4위 한일사료(005860)는 19.15% 급등하며 4635원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에스에너지(095910)는 16.65%의 상승세를 타고 2235원에 거래되고 있다.6위 한선엔지니어링(452280)은 현재가 1만 6590원으로 16.58% 급등 중이다. 7위 한탑(002680)은 현재가 852원으로 16.23% 급등 중이다. 8위 캐리(313760)는 현재가 852원으로 15.92% 급등 중이다. 9위 풍원정밀(371950)은 현재가 1만 8270원으로 15.63% 급등 중이다. 10위 효성오앤비(097870)는 현재가 7420원으로 13.80% 급등 중이다.이밖에도 미래생명자원(218150) ▲13.32%, 빅텍(065450) ▲13.18%, 빛과전자(069540) ▲11.65%, 지더블유바이텍(036180) ▲11.11% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]