[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(3월 13일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 20.66%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 180,800원으로 전 거래일 대비 3.78% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다. 거래량은 1,360,796주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 4.09%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 3.65% 하락하며 시작하고 있다. 검색비율 4위 삼성중공업(010140)은 개장 초반부터 0.49% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.68% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 SK이터닉스(475150)는 등락률 7.90%로 상승세를 보이고 있다. 7위 한화시스템(272210)은 4.20%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 에코프로(086520)는 3.67% 하락세를 보이고 있다. 9위 LIG넥스원(079550)은 2.78% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다. 10위 한화오션(042660)은 하락률 0.51%로 큰 변동 없이 출발하고 있다.이 밖에도 두산퓨얼셀(336260) ▲0.86%, S-Oil(010950) ▲0.42%, 포스코인터내셔널(047050) ▲0.25%, 펄어비스(263750) ▲3.00%, 한화솔루션(009830) ▼4.15%, 한미반도체(042700) ▼4.42%, 미래에셋증권(006800) ▼4.55%, 삼성SDI(006400) ▼3.25%, 한화에어로스페이스(012450) ▼2.53%, NAVER(035420) ▼2.03% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]