[서울데이터랩]유니온머티리얼 22.51% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]유니온머티리얼 22.51% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-12 09:21
수정 2026-03-12 09:21
12일 오전 9시 10분 유니온머티리얼(047400)이 등락률 +22.51%로 상승률 1위를 차지했다. 유니온머티리얼은 개장 직후 5분간 519만 2611주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 332원 오른 1807원이다.

한편 유니온머티리얼의 PER은 -1.90으로 나타나 시장에서 저평가되고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -117.43%로 수익성이 매우 낮은 수준이다.

이어 상승률 2위 미래아이앤지(007120)는 현재가 1689원으로 주가가 18.69% 폭등하고 있다. 상승률 3위 티엠씨(217590)는 현재 1만 6290원으로 16.19% 급등하고 있다. 상승률 4위 남해화학(025860)은 12.53% 상승하며 9070원에 거래되고 있다. 상승률 5위 서울식품(004410)은 11.74%의 상승세를 타고 276원에 거래되고 있다.

6위 DS단석(017860)은 현재가 2만 1700원으로 11.11% 상승 중이다. 7위 웅진씽크빅(095720)은 현재가 1128원으로 8.78% 상승 중이다. 8위 유니온(000910)은 현재가 4665원으로 8.74% 상승 중이다. 9위 명신산업(009900)은 현재가 1만 740원으로 7.83% 상승 중이다. 10위 HD현대에너지솔루션(322000)은 현재가 11만 3100원으로 7.71% 상승 중이다.



이밖에도 삼화전자(011230) ▲7.10%, 한국ANKOR유전(152550) ▲6.44%, 포스코인터내셔널(047050) ▲6.15%, 한양증권우(001755) ▲5.78% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
