[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-12 09:21
수정 2026-03-12 09:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


오늘(3월 12일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 19.00%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.

삼성전자의 현재가는 188,200원으로 전 거래일 대비 0.95% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,367,421주를 기록했다.

이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 1.26%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 0.94% 하락하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 한화시스템(272210)은 개장 초반부터 1.42%의 상승률을 기록 중이다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.37% 상승하며 활발한 움직임을 보이고 있다.

6위 LIG넥스원(079550)은 등락률 1.89%로 상승세를 보이고 있다. 7위 미래에셋증권(006800)은 1.68%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 한화솔루션(009830)은 1.17%의 상승세를 보이고 있다. 9위 한화오션(042660)은 0.07% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 성우하이텍(015750)은 상승률 8.45%로 주가가 크게 상승하고 있다.



이 밖에도 성우하이텍 ▲8.45%, 흥구석유(024060) ▲6.27%, 두산에너빌리티 ▲3.37%, 삼성중공업(010140) ▲3.13%, S-Oil(010950) ▲2.79%, LIG넥스원 ▲1.89%, 현대차 ▼0.94%, 삼성전자 ▼0.95%, SK하이닉스 ▼1.26%, 미래에셋증권 ▼1.68% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
검색비율 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로