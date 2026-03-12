[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(3월 12일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 19.00%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 188,200원으로 전 거래일 대비 0.95% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,367,421주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 1.26%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 0.94% 하락하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 한화시스템(272210)은 개장 초반부터 1.42%의 상승률을 기록 중이다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.37% 상승하며 활발한 움직임을 보이고 있다.6위 LIG넥스원(079550)은 등락률 1.89%로 상승세를 보이고 있다. 7위 미래에셋증권(006800)은 1.68%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 한화솔루션(009830)은 1.17%의 상승세를 보이고 있다. 9위 한화오션(042660)은 0.07% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 성우하이텍(015750)은 상승률 8.45%로 주가가 크게 상승하고 있다.이 밖에도 성우하이텍 ▲8.45%, 흥구석유(024060) ▲6.27%, 두산에너빌리티 ▲3.37%, 삼성중공업(010140) ▲3.13%, S-Oil(010950) ▲2.79%, LIG넥스원 ▲1.89%, 현대차 ▼0.94%, 삼성전자 ▼0.95%, SK하이닉스 ▼1.26%, 미래에셋증권 ▼1.68% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]