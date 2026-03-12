[서울데이터랩]세니젠 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

12일 오전 9시 15분 세니젠(188260)가 등락률 +29.97%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 세니젠은 개장 직후 5분간 25만 8399주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 461원 오른 1999원이다.한편 세니젠의 PER은 -2.78로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -60.60%로 수익성이 낮다고 볼 수 있는 수준이다.이어 상승률 2위 일지테크(019540)는 현재가 6340원으로 주가가 29.92% 폭등하고 있다. 상승률 3위 한선엔지니어링(452280)은 현재 1만 3980원으로 27.67% 폭등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 케이엠제약(225430)은 26.62% 폭등하며 585원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에치에프알(230240)은 24.47%의 상승세를 타고 2만 6450원에 거래되고 있다.6위 이루온(065440)은 현재가 2080원으로 23.08% 상승 중이다. 7위 옵티코어(380540)는 현재가 4690원으로 15.95% 상승 중이다. 8위 원풍물산(008290)은 현재가 421원으로 15.03% 상승 중이다. 9위 더코디(224060)는 현재가 5500원으로 14.23% 상승 중이다. 10위 유비쿼스홀딩스(078070)는 현재가 1만 4310원으로 13.48% 상승 중이다.이밖에도 대한광통신(010170) ▲13.13%, 오르비텍(046120) ▲12.90%, 비투엔(307870) ▲10.79%, 이노룰스(296640) ▲10.65%, 대성하이텍(129920) ▲10.35%, 알톤(123750) ▲9.70%, 한탑(002680) ▲9.31%, 현대바이오(048410) ▲9.25%, 코메론(049430) ▲8.99%, 오아(342870) ▲8.58% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]