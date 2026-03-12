[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

11일(현지시간) 미국 주요 증시는 보합세를 보였다. 다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 47,417.27로 마감하며 전일 대비 289.24포인트 하락(-0.61%)했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,716.14로 마감하여 19.03포인트 상승(0.08%)했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,775.80으로 마감하며 5.68포인트 하락(-0.08%)했다.다우존스 지수는 47,690.76으로 시작하여, 장중 최고 47,711.26과 최저 47,185.89를 기록했다. 하루 거래량은 419,504천주로 집계되었다. 나스닥 종합 지수는 22,771.27로 시작해 최고 22,877.71, 최저 22,602.33을 기록하며 마무리되었다. 거래량은 1,376,512천주였다. S＆P 500 지수는 시작가 6,790.09에서 최고 6,811.15, 최저 6,745.59를 기록하며 하루를 마감했다. 거래량은 2,979,127천주였다.한편, 나스닥 100 지수와 필라델피아 반도체 지수는 각각 24,965.01로 8.54포인트 상승(0.03%)하고, 7,914.57로 49.45포인트 상승(0.63%)하며 마감했다. 다우운송 지수는 18,255.75로 130.75포인트 하락(-0.71%)했다.VIX 지수는 24.23으로 마감하며 0.70포인트 하락(-2.81%)했다. VIX 지수의 현재 값은 20을 넘는 수준으로, 이는 시장의 변동성과 불확실성이 어느 정도 존재함을 시사한다.