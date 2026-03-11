[서울데이터랩]서울식품 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

[서울데이터랩]서울식품 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-11 15:55
수정 2026-03-11 15:55
11일 오후 3시 30분 서울식품(004410)이 등락률 30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 서울식품은 장 중 1억 5527만 6081주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 57원 오른 247원에 마감했다.

한편 서울식품의 PER은 -35.29로 평가되며, ROE는 -12.02%로 수익성 개선이 필요한 상황을 시사한다.

이어 상승률 2위 유니켐(011330)은 주가가 18.53% 급등하며 종가 806원에 상승 마감했다. 상승률 3위 코오롱ENP(138490)의 주가는 1만 3390원으로 16.43% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 코오롱인더(120110)는 16.34% 상승하며 7만 1900원에 마감했다. 상승률 5위 인스코비(006490)는 14.46%의 상승세를 타고 475원에 마감했다.

6위 세아베스틸지주(001430)는 6만 9700원으로 12.60% 상승 마감했다. 7위 서울식품우(004415)는 종가 1310원으로 12.45% 상승 마감했다. 8위 신성이엔지(011930)는 종가 2435원으로 11.95% 상승 마감했다. 9위 SG세계물산(004060)은 557원으로 11.85% 상승 마감했다. 10위 DI동일(001530)은 2만 2550원으로 10.81% 상승 마감했다.



이 밖에도 한국카본(017960) 10.56%, 미래에셋증권(006800) 10.53%, 주연테크(044380) 10.53%, 부광약품(003000) 9.72% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자

위로