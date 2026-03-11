[서울데이터랩]이루온 +30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-11 15:55
수정 2026-03-11 15:55
11일 오후 3시 30분 이루온(065440)이 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 이루온은 장 중 293만 9957주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 390원 오른 1690원에 마감했다.

한편 이루온의 PER은 563.33으로 매우 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 11.69%로 수익성이 괜찮은 수준이다.

이어 상승률 2위 비투엔(307870)은 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 806원에 상승 마감했다. 상승률 3위 디에이치엑스컴퍼니(031860)의 주가는 802원으로 29.98% 폭등하며 부진을 만회했다. 상승률 4위 쏠리드(050890)는 29.97% 상승하며 1만 1710원에 마감했다. 상승률 5위 에치에프알(230240)은 29.97%의 상승세를 타고 2만 1250원에 마감했다.

6위 코셈(360350)은 1만 1840원으로 29.97% 상승 마감했다. 7위 라메디텍(462510)은 종가 5920원으로 29.97% 상승 마감했다. 8위 인베니아(079950)는 종가 1427원으로 29.96% 상승 마감했다. 9위 더코디(224060)는 4815원으로 29.96% 상승 마감했다. 10위 대한광통신(010170)은 7160원으로 29.95% 상승 마감했다.



이 밖에도 삼표시멘트(038500) 29.94%, 셀루메드(049180) 29.91%, 이노인스트루먼트(215790) 29.91%, 기산텔레콤(035460) 29.88%, 예선테크(250930) 29.87%, 케이엠더블유(032500) 29.80%, 케이엠제약(225430) 29.78%, 아모센스(357580) 29.77%, 아이엘(307180) 26.57%, 엠케이전자(033160) 25.63% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
