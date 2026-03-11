[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성전자(005930)가 3월 11일 장 마감 5분 만에 17.30%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 19만 0000원으로 전 거래일 대비 1.12% 상승하며 마감했다. 거래량은 2429만 7387주를 기록했다.이어 검색 비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 1.81%로 상승 마감했다. 검색 비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.46% 하락 마감했다. 검색 비율 4위 우리기술(032820)은 9.93% 상승으로 마감했다. 검색 비율 5위 현대차(005380)는 0.95% 상승하며 강보합으로 마감했다.6위 흥구석유(024060)는 등락률 -1.54%로 하락을 기록했다. 7위 미래에셋증권(006800)은 10.53%의 급등세로 거래를 마쳤다. 8위 한화시스템(272210)은 -5.44%의 등락률로 주가가 하락했다. 9위 에코프로(086520)는 1.76% 하락 마감했다. 10위 삼성전자우(005935)는 3.27% 상승했다.이 밖에도 한화오션(042660) ▲7.40%, 한미반도체(042700) ▼3.55%, 삼성SDI(006400) ▼0.87%, LIG넥스원(079550) ▼2.24%, 삼표시멘트(038500) ▲29.94%, 대한광통신(010170) ▲29.95%, 삼성중공업(010140) ▲3.41%, 알테오젠(196170) ▼4.13%, NAVER(035420) ▲0.68%, 한화솔루션(009830) ▲1.78% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]