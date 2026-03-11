[서울데이터랩]‘SK증권’ 10.39% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

11일 오전 9시 30분 SK증권(001510)이 등락률 10.39%로 상승률 1위를 차지했다. SK증권은 개장 직후 10분간 3087만 2837주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 186원 오른 1976원이다.한편 SK증권의 PER은 247.00으로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -13.91%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 미래에셋증권(006800)은 현재가 7만 800원으로 주가가 9.60% 상승하고 있다. 상승률 3위 파미셀(005690)은 현재 1만 6160원으로 9.04% 상승하며 좋은 성과를 보이고 있다. 상승률 4위 세아베스틸지주(001430)는 8.89% 상승하며 6만 7400원에 거래되고 있다. 상승률 5위 미래에셋증권우(006805)는 8.86%의 상승세를 타고 2만 5200원에 거래되고 있다.6위 명신산업(009900)은 현재가 1만 140원으로 8.22% 상승 중이다. 7위 신세계(004170)는 현재가 35만 6000원으로 7.72% 상승 중이다. 8위 한화오션(042660)은 현재가 13만 3900원으로 7.64% 상승 중이다. 9위 KCC(002380)는 현재가 55만원으로 7.63% 상승 중이다. 10위 삼성생명(032830)은 현재가 22만 7500원으로 7.57% 상승 중이다.이 밖에도 HD현대(267250) ▲7.43%, 신영증권(001720) ▲6.92%, NH투자증권(005940) ▲6.69%, 두올(016740) ▲6.56%, 현대오토에버(307950) ▲6.51%, 한화투자증권(003530) ▲6.50%, 삼성증권(016360) ▲6.42%, 한화솔루션(009830) ▲6.34%, 상상인증권(001290) ▲6.33%, 키움증권(039490) ▲6.33% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]