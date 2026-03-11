[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

11일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 21.03%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 19만 1300원으로 전 거래일 대비 1.81% 상승하며 보합권을 벗어나 상승세를 보이고 있다. 거래량은 194만 2069주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 0.85%의 보합세를 보이고 있다. 검색 비율 3위의 현대차(005380)는 4.19% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 0.29%의 하락률을 보이고 있다. 검색 비율 5위 한화시스템(272210)은 3.14% 하락하며 다소 하락세를 보이고 있다.6위 에코프로(086520)는 등락률 0.85%로 보합세를 보이고 있다. 7위 LIG넥스원(079550)은 0.66%의 보합세로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 한미반도체(042700)는 0.00%의 등락률을 보이며 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 9위 성우하이텍(015750)은 15.02%의 급등세를 보이고 있다. 10위 삼성SDI(006400)는 상승률 1.61%로 주가가 다소 상승하고 있다.이 밖에도 미래에셋증권(006800) ▲7.89%, 현대무벡스(319400) ▲10.23%, 한화오션(042660) ▲6.51%, 우리기술(032820) ▲0.73%, NAVER(035420) ▲2.27%, S-Oil(010950) ▼1.78%, 한화솔루션(009830) ▲2.77%, 한화에어로스페이스(012450) ▲1.24%, SK(034730) ▲9.69%, 삼성중공업(010140) ▲4.13% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]