[서울데이터랩]‘디에이치엑스컴퍼니’ 29.98% 상한가…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]‘디에이치엑스컴퍼니’ 29.98% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-11 09:40
수정 2026-03-11 09:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


11일 오전 9시 15분 디에이치엑스컴퍼니(031860)가 등락률 29.98%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 이 회사는 개장 직후 5분간 26만 7165주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 185원 오른 802원이다.

한편 디에이치엑스컴퍼니의 주가수익비율(PER)은 0.60으로 상당히 낮은 수준을 보이며, 자기자본이익률(ROE)은 -32.48%로 수익성 측면에서 부진한 실적을 나타낸다.

이어 상승률 2위 라메디텍(462510)은 현재가 5920원으로 주가가 29.97% 상한가를 기록 중이다. 상승률 3위 더코디(224060)는 현재 4815원으로 29.96% 상한가를 기록하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 원풍물산(008290)은 29.89% 상승하며 465원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에치에프알(230240)은 24.77%의 상승세를 타고 2만 400원에 거래되고 있다.

6위 비투엔(307870)은 현재가 772원으로 24.52% 상승 중이다. 7위 인베니아(079950)는 현재가 1337원으로 21.77% 상승 중이다. 8위 비엘팜텍(065170)은 현재가 4680원으로 19.54% 상승 중이다. 9위 성우하이텍(015750)은 현재가 1만 1040원으로 17.57% 상승 중이다. 10위 티엑스알로보틱스(484810)는 현재가 1만 8230원으로 17.08% 상승 중이다.



이 밖에도 지놈앤컴퍼니(314130) 16.21%, 대성미생물(036480) 15.52%, 대한광통신(010170) 15.25%, 로킷헬스케어(376900) 13.58% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
디에이치엑스컴퍼니의 상승률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로