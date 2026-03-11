[서울데이터랩]빅테크 종목 상승세…엔비디아 거래 활발

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]빅테크 종목 상승세…엔비디아 거래 활발

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-11 08:55
수정 2026-03-11 08:55
10일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 소폭의 상승세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 메타(META)의 주가는 각각 1% 이상의 상승률을 기록했으며, 마이크로소프트(MSFT)는 1% 미만의 하락세를 보였다.

엔비디아는 전일대비 1.16% 상승한 184.77달러로 마감했다. 메타 역시 1.03% 오르며 654.07달러에 거래를 마쳤다. 반면, 마이크로소프트는 0.89% 하락한 405.76달러였다.

애플(AAPL)은 0.37% 상승하며 260.83달러를 기록했다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.39% 오른 214.33달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 Class C(GOOG)는 각각 0.22%와 0.30% 상승하며 307.04달러와 306.93달러에 마감했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 1억 7,805만 주를 기록했으며 거래대금은 329억 달러로, 약 48조 4,704억 원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.73%를 기록했다. 애플은 거래대금 74.5억 달러로 약 10조 9,810억 원에 해당하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.19%였다. 메타의 거래대금은 64.3억 달러로 약 9조 4,842억 원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.39%를 나타냈다.
정연호 기자
