[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-11 08:55
수정 2026-03-11 08:55
10일(현지시간)에 미국 증시 주요 지수들은 전반적으로 보합세를 보였다. 다우존스 지수는 소폭 하락하며 -34.29포인트(-0.07%) 내렸고, 나스닥 종합 지수는 1.16포인트(0.01%) 올라 보합세를 기록했다. S＆P 500 지수는 -14.51포인트(-0.21%)로 마감했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 47,706.51로 마감하며, 하루 거래량은 490,367천주였다. 시작가는 47,771.43, 최고가는 48,220.54, 최저가는 47,444.23을 기록했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,697.10으로 마감하며, 하루 거래량은 1,439,178천주였다. 시작가는 22,722.94, 최고가는 22,906.72, 최저가는 22,608.23이었다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,781.48로 마감했으며, 하루 거래량은 3,146,683천주였다. 시작가는 6,796.56, 최고가는 6,845.08, 최저가는 6,759.74를 기록했다.

한편, 다우운송 지수는 18,386.50으로 -163.03포인트(-0.88%) 내렸고, 나스닥 100 지수는 24,956.47로 -10.78포인트(-0.04%) 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 7,865.12로 54.72포인트(0.70%) 상승하며 마감했다.

VIX 지수는 24.93으로 -0.57포인트(-2.24%) 하락하면서 투자자들의 불안감이 다소 줄어든 모습을 보였다. VIX 지수는 30을 넘으면 불확실성이 증가한 것으로 간주되지만, 현재 24.93을 기록하며 상대적으로 안정적인 상태를 유지하고 있다.

정연호 기자
