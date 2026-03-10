[서울데이터랩]더코디 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

[서울데이터랩]더코디 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-10 15:46
수정 2026-03-10 15:46
이미지 확대


10일 오후 3시 30분 더코디(224060)가 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 더코디는 장 중 20만 5969주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 855원 오른 3705원에 마감했다.

한편 더코디의 PER은 -3.5로 나타났으며, ROE는 -7.6%로 기록됐다.

이어 상승률 2위 캔버스엔(210120)은 주가가 29.99% 폭등하며 종가 1760원에 상승 마감했다. 상승률 3위 우정바이오(215380)의 주가는 3490원으로 29.98% 폭등하며 호조를 보였다. 상승률 4위 와이지-원(019210)은 29.97% 상승하며 1만 1840원에 마감했다. 상승률 5위 대성미생물(036480)은 29.92%의 상승세를 타고 종가 8120원에 마감했다.

6위 안트로젠(065660)은 종가 5만 5600원으로 29.91% 상승 마감했다. 7위 RF머트리얼즈(327260)는 종가 6만 800원으로 29.91% 상승 마감했다. 8위 레이저쎌(412350)은 종가 5190원으로 29.91% 상승 마감했다. 9위 디에이치엑스컴퍼니(031860)는 종가 617원으로 29.89% 상승 마감했다. 10위 라이콤(388790)은 종가 3825원으로 29.88% 상승 마감했다.



이 밖에도 비엘팜텍(065170) 29.85%, 대한광통신(010170) 29.80%, 성호전자(043260) 28.31%, 케이엔더블유(105330) 28.25%, 오이솔루션(138080) 27.90%, 에이치엠넥스(036170) 27.35%, 한국피아이엠(448900) 25.85%, 티에프이(425420) 25.52%, 큐리언트(115180) 25.37%, 태웅(044490) 24.69% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 더코디의 공격적인 상승세에 대해 “더코디의 최근 주가 상승은 투자자의 높은 관심과 기대감이 반영된 결과로 보인다. 특히 해당 기업의 산업 특성상 특정 이슈나 시장 기대치가 주가 변동에 큰 영향을 미칠 수 있다”고 설명했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로