[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 3월 10일 장 마감 5분 만에 16.1%의 검색 비율을 기록해 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 18만 7900원으로 전 거래일 대비 8.3% 상승하며 마감했다. 거래량은 3340만 2283주를 기록했다.이어 검색 비율 2위인 SK하이닉스(000660)는 10.9% 상승 마감했다. 3위 우리기술(032820)은 22.0% 올랐으며, 4위 현대차(005380)는 3.9% 상승하며 장을 마쳤다. 5위 두산에너빌리티(034020)는 8.3% 상승 마감했다.6위 한화시스템(272210)은 4.4% 하락했다. 7위 에코프로(086520)는 3.7% 상승 마감했다. 8위 흥구석유(024060)는 8.1% 하락했으며, 9위 한미반도체(042700)는 7.4% 상승 마감했다. 10위 LIG넥스원(079550)은 2.1% 하락했다.이 밖에도 케이뱅크(279570) 16.0%, NAVER(035420) 1.0%, 삼성중공업(010140) -2.6%, 대한광통신(010170) 13.1%, 삼성전자우(005935) 9.4%, 삼성SDI(006400) 4.1%, 미래에셋증권(006800) 5.5%, S-Oil(010950) -7.6%, 한화에어로스페이스(012450) 2.6%, 한화솔루션(009830) -0.8% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]