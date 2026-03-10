[서울데이터랩]진양화학 17.89% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]진양화학 17.89% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-10 15:45
수정 2026-03-10 15:45
10일 오후 3시 30분 진양화학(051630)이 등락률 17.89%로 상승률 1위로 마감했다. 진양화학은 장 중 51만 7921주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 365원 오른 2405원에 마감했다.

한편 진양화학의 PER은 57.2로, 이는 비교적 높은 수치로 평가되며 ROE는 -12.5%로 수익성이 다소 부진한 수준으로 해석될 수 있다.

이어 상승률 2위 우진(105840)은 주가가 17.8% 급등하며 종가 2만 6400원에 상승 마감했다. 상승률 3위 와이투솔루션(011690)의 주가는 7600원으로 15.1% 급등하며 호조를 보였다. 상승률 4위 SGC에너지(005090)는 13.9% 상승하며 5만 7300원에 마감했다. 상승률 5위 진양폴리(010640)는 13.8%의 상승세를 타고 종가 2710원에 마감했다.

6위 모나리자(012690)는 종가 2210원으로 12.7% 상승 마감했다. 7위 코아스(071950)는 종가 2125원으로 12.6% 상승 마감했다. 8위 깨끗한나라우(004545)는 종가 1만 1250원으로 12.6% 상승 마감했다. 9위 자화전자(033240)는 종가 4만 3700원으로 12.4% 상승 마감했다. 10위 SK하이닉스(000660)는 종가 93만 8000원으로 12.2% 상승 마감했다.



이 밖에도 대덕1우(00806K) 11.7%, 대한유화(006650) 11.6%, 대덕(008060) 11.0%, 삼화콘덴서(001820) 10.9% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 진양화학의 최근 주가 급등에 대해 “진양화학은 화학 산업에서 경쟁력을 갖춘 기업으로, 최근 시장 내에서의 입지 강화가 주가 상승에 기여한 것으로 보인다”고 분석했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로