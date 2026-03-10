[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 1281억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 1281억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-10 13:41
수정 2026-03-10 13:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

10일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 6313만 8871주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2만 900원으로, 시가총액의 3.68%에 해당하는 거래대금과 함께 20.81%의 급등세를 기록하고 있다. PER 251.81, ROE -3.33으로, 재무 지표에서는 다소 불안정한 모습을 보이나 거래량과 거래대금이 높은 수준을 유지하고 있다. 이어 대한광통신(010170)는 4742만 9554주가 거래되며, 주가가 29.56% 폭등해 현재 5500원을 기록 중이다. 거래대금은 246억 6980만원으로, 시가총액의 3.4%에 해당하는 높은 수준을 보인다. PER은 -11.98, ROE는 -95.92로, 재무 지표에서는 부정적인 평가가 나올 수 있다.

지더블유바이텍(036180)는 1739만 8527주가 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있으며, 17.65%의 급락세로 현재 주가는 14원이다. 한편, 거래량 4위부터 10위까지의 종목들은 현대ADM(187660)가 1만 8650원으로 7.31% 상승, 에스에너지(095910)가 1713원으로 16.44% 하락, 시지메드텍(056090)가 2820원으로 14.87% 상승, 센서뷰(321370)가 2785원으로 2.28% 하락, 흥구석유(024060)가 2만 4900원으로 10.91% 하락, 모헨즈(006920)가 6110원으로 17.27% 상승, 대창솔루션(096350)가 2425원으로 19.46% 상승을 보이고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 성우하이텍(015750) ▲24.71%, 액스비스(0011A0) ▼16.20%, 한일사료(005860) ▼7.04%, 아이톡시(052770) ▲24.62%, 세토피아(222810) ▼17.14%, 휴림로봇(090710) ▲6.53%, 지에스이(053050) ▼7.87%, 빛과전자(069540) ▲8.42%, 에이치엠넥스(036170) ▲19.25%, 비엘팜텍(065170) ▲12.60% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 대한광통신와 성우하이텍이 있다. 대한광통신는 29.56%로 폭등하며 거래대금이 시가총액의 3.4%를 차지, 시장의 높은 관심을 받고 있다. 또한, 성우하이텍는 19.46% 상승하며 주목받고 있다. 반면, 지더블유바이텍와 액스비스는 각각 17.65%와 16.20% 하락하며 투자자들의 주의를 요하고 있다.

전체적인 시장의 흐름은 상승과 하락이 혼재된 가운데, 거래량과 거래대금이 시가총액 대비 높은 종목들이 눈에 띄며 투자자들의 관심을 받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 거래량 1위 종목의 주가 변동률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로