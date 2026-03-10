[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 1281억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.10일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 6313만 8871주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2만 900원으로, 시가총액의 3.68%에 해당하는 거래대금과 함께 20.81%의 급등세를 기록하고 있다. PER 251.81, ROE -3.33으로, 재무 지표에서는 다소 불안정한 모습을 보이나 거래량과 거래대금이 높은 수준을 유지하고 있다. 이어 대한광통신(010170)는 4742만 9554주가 거래되며, 주가가 29.56% 폭등해 현재 5500원을 기록 중이다. 거래대금은 246억 6980만원으로, 시가총액의 3.4%에 해당하는 높은 수준을 보인다. PER은 -11.98, ROE는 -95.92로, 재무 지표에서는 부정적인 평가가 나올 수 있다.지더블유바이텍(036180)는 1739만 8527주가 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있으며, 17.65%의 급락세로 현재 주가는 14원이다. 한편, 거래량 4위부터 10위까지의 종목들은 현대ADM(187660)가 1만 8650원으로 7.31% 상승, 에스에너지(095910)가 1713원으로 16.44% 하락, 시지메드텍(056090)가 2820원으로 14.87% 상승, 센서뷰(321370)가 2785원으로 2.28% 하락, 흥구석유(024060)가 2만 4900원으로 10.91% 하락, 모헨즈(006920)가 6110원으로 17.27% 상승, 대창솔루션(096350)가 2425원으로 19.46% 상승을 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 성우하이텍(015750) ▲24.71%, 액스비스(0011A0) ▼16.20%, 한일사료(005860) ▼7.04%, 아이톡시(052770) ▲24.62%, 세토피아(222810) ▼17.14%, 휴림로봇(090710) ▲6.53%, 지에스이(053050) ▼7.87%, 빛과전자(069540) ▲8.42%, 에이치엠넥스(036170) ▲19.25%, 비엘팜텍(065170) ▲12.60% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 대한광통신와 성우하이텍이 있다. 대한광통신는 29.56%로 폭등하며 거래대금이 시가총액의 3.4%를 차지, 시장의 높은 관심을 받고 있다. 또한, 성우하이텍는 19.46% 상승하며 주목받고 있다. 반면, 지더블유바이텍와 액스비스는 각각 17.65%와 16.20% 하락하며 투자자들의 주의를 요하고 있다.전체적인 시장의 흐름은 상승과 하락이 혼재된 가운데, 거래량과 거래대금이 시가총액 대비 높은 종목들이 눈에 띄며 투자자들의 관심을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]