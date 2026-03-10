[서울데이터랩]SK하이닉스 10.89% 상승 코스피 대장주 반등세 주목

[서울데이터랩]SK하이닉스 10.89% 상승 코스피 대장주 반등세 주목

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-10 13:41
수정 2026-03-10 13:41
코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

10일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 18만 7400원으로 전 거래일 대비 8.01% 상승하며 견조한 상승세를 보이고 있다. 시가총액 1109조 3400억원 중 외국인 비율은 49.67%에 달한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660) 역시 현재 92만 7000원으로 10.89% 상승하며 거래량 304만 6145주를 기록하고 있다. 시가총액은 660조 9500억원 규모다.

시가총액 3위 현대차(005380)는 4.14% 상승하고 있으며 삼성전자우(005935)는 8.31%의 상승률을 보이고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 1.53% 상승, 삼성바이오로직스(207940)는 0.95% 상승 중이며 한화에어로스페이스(012450)는 1.46% 하락하고 있다. SK스퀘어(402340)는 7.66% 상승, 두산에너빌리티(034020)는 6.65% 상승을 기록 중이다. 기아(000270)는 3.78% 상승하고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(329180) ▼0.35%, KB금융(105560) ▲3.65%, 셀트리온(068270) ▲1.23%, 삼성물산(028260) ▲0.92%, 신한지주(055550) ▲0.68%, 삼성생명(032830) ▲3.99%, 현대모비스(012330) ▲2.44%, 한화오션(042660) 0.00%, 미래에셋증권(006800) ▲2.02%, NAVER(035420) ▲1.03% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 전반적으로 상승세를 보이고 있으며 SK하이닉스가 가장 두드러진 상승폭을 기록 중이다. 일부 종목은 소폭 하락하거나 보합세를 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로