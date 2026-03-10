[서울데이터랩]한화갤러리아우 16.35% 급등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]한화갤러리아우 16.35% 급등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-10 09:25
수정 2026-03-10 09:25
10일 오전 9시 30분 한화갤러리아우(45226K)가 등락률 16.35%로 상승률 1위를 차지했다. 한화갤러리아우는 개장 직후 10분간 2119주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1220원 오른 8680원이다.

한편 한화갤러리아우의 PER은 -48.22로 수익성이 부정적일 가능성을 시사하고 있다.

이어 상승률 2위 대덕(008060)은 현재가 1만 2990원으로 주가가 13.55% 급등하고 있다. 상승률 3위 에이엔피(015260)는 현재 864원으로 12.35% 급등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 대덕1우(00806K)는 11.23% 상승하며 1만 300원에 거래되고 있다. 상승률 5위 와이투솔루션(011690)은 10.00%의 상승세로 7260원에 거래되고 있다.

6위 케이뱅크(279570)는 현재가 7560원으로 9.09% 상승 중이다. 7위 DSR제강(069730)은 현재가 4795원으로 8.85% 상승 중이다. 8위 진양산업(003780)은 현재가 5720원으로 8.33% 상승 중이다. 9위 SK하이닉스(000660)는 현재가 90만 2000원으로 7.89% 상승 중이다. 10위 전진건설로봇(079900)은 현재가 5만 3300원으로 7.03% 상승 중이다.



이 밖에도 삼성전자(005930) 6.97%, 두산2우B(000157) 6.61%, 한미반도체(042700) 6.56%, 진양폴리(010640) 6.51% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로