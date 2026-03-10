[서울데이터랩]‘대성미생물’ 29.92% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]‘대성미생물’ 29.92% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-10 09:25
수정 2026-03-10 09:25
10일 오전 9시 30분 대성미생물(036480)이 등락률 29.9%로 상승률 1위를 차지했다. 대성미생물은 개장 직후 5분간 12만 5770주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 1870원 오른 8120원이다.

한편 대성미생물의 주가수익비율(PER)은 23.0으로 적정 수준에 해당하며, 자기자본이익률(ROE)은 -4.9%로 수익성이 낮다고 분석된다.

이어 상승률 2위 디에이치엑스컴퍼니(031860)는 현재가 617원으로 주가가 29.9% 폭등하고 있다. 상승률 3위 씨메스(475400)는 현재 3만 8900원으로 28.4% 폭등하며 강한 상승세를 보이고 있다. 상승률 4위 성우하이텍(015750)은 25.5% 상승하며 9650원에 거래되고 있다. 상승률 5위 큐리언트(115180)는 25.4%의 상승세를 타고 5만 900원에 거래되고 있다.

6위 안트로젠(065660)은 현재가 5만 3200원으로 24.3% 상승 중이다. 7위 다원넥스뷰(323350)는 현재가 1만 4540원으로 24.0% 상승 중이다. 8위 우정바이오(215380)는 현재가 3320원으로 23.7% 상승 중이다. 9위 알멕(354320)은 현재가 5만 9500원으로 23.2% 상승 중이다. 10위 아우토크립트(331740)는 현재가 2만 450원을 기록하며 21.9% 상승 중이다.



이 밖에도 아이톡시(052770) 20.9%, 레이저쎌(412350) 20.5%, 한국피아이엠(448900) 19.6%, 조이시티(067000) 18.3%, 시지메드텍(056090) 17.1%, 성호전자(043260) 17.0%, RF머트리얼즈(327260) 16.2%, 대성하이텍(129920) 15.9%, 대한광통신(010170) 15.9%, RFHIC(218410) 15.0% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로