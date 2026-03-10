[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

10일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 21.3%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 18만 7250원으로 전 거래일 대비 7.9% 상승하며 오름세를 보이고 있다. 거래량은 250만 9803주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 9.2%의 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위의 현대차(005380)는 5.3% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 한화시스템(272210)은 개장 초반부터 4.3%의 하락률로 내림세를 보이고 있다. 검색 비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 6.2% 상승하며 오름세를 보이고 있다.6위 한미반도체(042700)는 등락률 8.4%로 상승세를 보이고 있다. 7위 LIG넥스원(079550)은 5.4%의 등락률로 주가가 하락 중이다. 8위 에코프로(086520)는 5.6%의 상승세를 보이고 있다. 9위 삼성SDI(006400)는 4.6% 상승하며 주가가 오르고 있다. 10위 S-Oil(010950)은 하락률 7.8%로 주가가 하락하고 있다.이 밖에도 NAVER(035420) 2.1% 상승, 에코프로비엠(247540) 3.5% 상승, 알테오젠(196170) 4.8% 상승, POSCO홀딩스(005490) 3.4% 상승, 한화에어로스페이스(012450) 1.3% 하락, 한화솔루션(009830) 0.2% 하락, 한화오션(042660) 2.8% 상승, 미래에셋증권(006800) 6.1% 상승, 삼성중공업(010140) 0.7% 상승, 현대로템(064350) 0.9% 하락 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]