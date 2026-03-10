[속보] 코스피 5.17% 급등 출발…매수 사이드카 발동

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 코스피 5.17% 급등 출발…매수 사이드카 발동

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-10 09:02
수정 2026-03-10 09:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
6% 가까이 빠진 코스피
6% 가까이 빠진 코스피 9일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시되고 있다. 2026.3.9 뉴스1


도널드 트럼프 대통령이 이란 전쟁에 대해 “곧 끝날 것”이라고 발언하면서 전날 미 증시가 반등 마감한 영향으로 10일 코스피가 5%대 상승 출발했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 271.34포인트(5.17%) 오른 5523.21에 거래를 시작해 장 초반 5500선을 돌파했다.

앞서 전날 하락 출발했던 뉴욕증시 3대 지수는 모두 1% 안팎 반등 마감했고, 미 서부텍사스산원유(WTI)는 80달러대로 내려앉았다.

미 증시가 반등하면서 국내 증시도 반도체 등 기술주 중심으로 급등하고 있다. 삼성전자는 전 거래일 대비 8.13% 오른 18만 7600원에 거래를 시작해 장 초반 8% 안팎 상승하고 있다.

SK하이닉스는 9%대, 현대차는 4%대, LG에너지솔루션은 3%대 상승 중이다.

한국거래소는 코스피가 급등하자 이날 오전 9시 6분 2초쯤 유가증권시장 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)를 발동했다.

발동시점의 코스피200 선물지수는 전거래일 대비 47.40포인트(6.14%) 급등한 818.65였다.

코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

이날 코스닥 지수는 45.71포인트(4.15%) 오른 1147.99에 개장했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피가 5%대 상승 출발한 주요 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로