[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 전반적 강세 속 엔비디아 주도 상승

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 전반적 강세 속 엔비디아 주도 상승

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-10 08:49
수정 2026-03-10 08:49
이미지 확대


9일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 강세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 알파벳 Class A(GOOGL), 알파벳 Class C(GOOG)가 각각 2% 이상의 상승률을 기록하며 주도했다. 애플(AAPL)과 마이크로소프트(MSFT)는 보합세에 머물렀다.

엔비디아는 182.65달러로, 전일 대비 2.72% 상승했다. 알파벳 Class A와 Class C는 각각 306.36달러, 306.01달러로 거래를 마쳤으며, 각각 2.70%, 2.66% 상승했다. 이들은 빅테크 종목의 상승세를 이끄는 주요 역할을 했다.

애플은 259.88달러로 보합세를 보였다. 마이크로소프트는 409.41달러로 역시 보합세를 기록했다. 아마존닷컴(AMZN)은 213.49달러로, 메타(META)는 647.39달러로 각각 0.13%, 0.39% 상승했다.



거래대금이 가장 높은 종목은 엔비디아로, 거래대금은 314억 달러로 약 46조 658억원에 달했다. 이는 시가총액 대비 7.08%의 비중을 차지했다. 애플은 98.1억 달러, 마이크로소프트는 121억 달러의 거래대금을 기록했다. 각각 시가총액 대비 2.57%, 3.98%의 비중을 보였다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
