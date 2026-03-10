[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대
9일(현지시간) 미국 주요 주가지수들이 혼조세를 보였다. 다우존스는 소폭 상승하며 47,740.80포인트로 마감했으며, 나스닥 종합은 상승세를 기록하며 22,695.95포인트를 기록했다. 반면, S＆P 500은 보합세를 보이며 6,795.99포인트로 장을 마쳤다.
다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 239.25포인트(0.50%) 오른 47,740.80포인트로 마감했다. 하루 거래량은 560,028천주였으며, 시작가는 47,371.28포인트, 최고가는 47,876.06포인트, 최저가는 46,615.52포인트였다.
나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 308.27포인트(1.38%) 상승한 22,695.95포인트를 기록했다. 하루 거래량은 1,667,242천주로 집계되었으며, 시작가는 22,184.05포인트, 최고가는 22,741.03포인트, 최저가는 22,061.97포인트였다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 55.97포인트(0.83%) 올라 6,795.99포인트로 거래를 마쳤다. 하루 거래량은 3,701,319천주로 집계되었으며, 시작가는 6,699.80포인트, 최고가는 6,810.44포인트, 최저가는 6,636.04포인트였다.
한편, 다우운송 지수는 18,549.53포인트로 88.21포인트(0.48%) 상승했으며, 필라델피아 반도체 지수는 7,810.40포인트로 295.66포인트(3.93%) 올랐다. 나스닥 100 지수는 24,967.25포인트로 324.23포인트(1.32%) 상승했다.
마지막으로, VIX 지수는 25.50으로 3.99포인트 하락하며 13.53%의 등락률을 보였다. 이는 시장의 변동성이 다소 완화되었음을 시사한다.
