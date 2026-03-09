[서울데이터랩] [코스피] 5251.87p, -5.96%로 하락 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩] [코스피] 5251.87p, -5.96%로 하락 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-09 16:51
수정 2026-03-09 16:51
이미지 확대


3월 9일 오후 4시 한국거래소에 따르면 코스피는 333.00포인트 하락한 5251.87에 마감했다. 이는 전날 대비 5.96% 감소한 수치다.

당일 시장은 큰 폭의 하락세를 보였으며 상승 종목 수는 73개에 그쳤다. 반면 하락 종목 수는 851개로 시장 전반에 걸쳐 약세가 지배적이었다. 상한가를 기록한 종목은 1개에 불과했다.

투자자별 매매 동향을 살펴보면 개인 투자자는 4조 6241억원을 순매수하며 시장을 지지했다. 그러나 외국인 투자자와 기관 투자자는 각각 3조 1789억원, 1조 4452억원을 순매도하며 시장의 하락세를 가속화했다.

이날 거래량은 약 10억 1766만주로 전 거래일 대비 다소 감소했다. 거래대금은 약 33조 446억원으로 집계됐다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로