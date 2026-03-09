[서울데이터랩]액스비스 300.00% 대폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]액스비스 300.00% 대폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
입력 2026-03-09 16:51
수정 2026-03-09 16:51
9일 오후 3시 30분 액스비스(0011A0)가 등락률 300.0%로 상승률 1위로 마감했다. 액스비스는 장 중 307만 1649주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 3만 4500원 오른 4만 6000원에 마감했다.

한편 액스비스의 PER은 100.2로 평가되며, ROE는 49.4%로 우수한 수익성을 보였다.

이어 상승률 2위 제이씨케미칼(137950)은 주가가 30.0% 상한가를 기록하며 종가 4575원에 마감했다. 상승률 3위 에스에너지(095910)는 2050원으로 29.8% 폭등하며 거래를 마쳤다. 상승률 4위 디에이치엑스컴퍼니(031860)는 29.8% 상승하며 475원에 마감했다. 상승률 5위 THE E＆M(089230)은 20.5%의 급등세를 보이며 1620원에 마감했다.

6위 케이알엠(093640)은 5240원으로 15.0% 상승 마감했다. 7위 지니너스(389030)는 종가 4840원으로 14.6% 상승 마감했다. 8위 태광(023160)은 종가 2만 9200원으로 13.6% 상승 마감했다. 9위 펄어비스(263750)는 6만 6100원으로 12.4% 상승 마감했다. 10위 현대ADM(187660)은 1만 7380원으로 11.8% 상승 마감했다.



이 밖에도 알톤(123750) 11.4%, 아시아종묘(154030) 11.4%, 중앙에너비스(000440) 11.2%, 한일사료(005860) 10.6% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
