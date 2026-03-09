[서울데이터랩]3월 9일 코스피 주요 종목 마감시황

[서울데이터랩]3월 9일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-09 16:51
수정 2026-03-09 16:51
3월 9일 한국거래소에 따르면 에이엔피(015260)는 전 거래일 대비 29.90% 상승한 769원에 거래를 마감하며 코스피 상승률 1위를 차지했다. 대성에너지는 21.23% 상승한 1만 4390원, 남해화학은 17.52% 상승한 8920원에 각각 거래를 마쳤다. 조비는 11.93% 상승한 1만 6330원에, DS단석은 10.77% 상승한 1만 9240원에 거래를 마감했다.

메타케어는 전 거래일 대비 16.83% 하락한 257원에 거래를 마쳤다. 해성디에스는 13.04% 하락한 5만 700원, 케이씨텍은 13.03% 하락한 4만 1400원에 거래를 마감했다. 디아이는 12.25% 하락한 3만 1150원에, 코리아써우는 11.85% 하락한 1만 3990원에 거래를 마쳤다.

시가총액 상위 종목 중 HD현대중공업이 36만 2474주의 거래량을 바탕으로 3.97% 상승했다. 삼성전자는 4306만 6020주가 거래되며 7.81%의 하락세를 기록했다. SK하이닉스는 725만 3551주의 거래량을 기록하며 9.52% 하락했다. 현대차는 189만 5069주의 거래량을 기록하며 8.32% 하락했다. 삼성전자우는 467만 7075주가 거래되며 5.08%의 하락세를 기록했고, LG에너지솔루션은 거래량 41만 4051주로 4.77% 하락 마감했다. 한화에어로스페이스는 56만 4231주 거래되며 3.17% 하락했고, 삼성바이오로직스는 5만 6445주가 거래되며 3.95%의 하락세를 보였다. SK스퀘어는 74만 2299주의 거래량을 기록하며 7.96% 하락했다. 두산에너빌리티는 795만 7034주의 거래량을 기록하며 1.84% 하락했다.

이날 코스피 주요 종목들은 상승과 하락이 엇갈리는 혼조세를 보였다. 투자자들은 개별 종목의 변동성을 주의하며 신중한 투자 전략을 세워야 할 것으로 보인다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
코스피 상승률 1위를 차지한 종목은?
