[서울데이터랩]레인보우로보틱스 급락세 시가총액 대비 12.38% 하락

[서울데이터랩]레인보우로보틱스 급락세 시가총액 대비 12.38% 하락

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-09 13:20
수정 2026-03-09 13:20
코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

9일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 16만 400원으로 전 거래일 대비 5.65% 하락하며 부진한 모습이다. 시가총액은 21조 7785억원이며 외국인 비율은 20.94%에 달한다. 에코프로비엠(247540)은 19만 8700원으로 1.88% 하락하며 거래량 54만 5471주를 기록하고 있다.

시가총액 3위 알테오젠(196170)은 3.75% 하락하고 있으며 삼천당제약(000250)은 2.23% 상승 중이다. 레인보우로보틱스(277810)는 12.38% 급락세를 보이고 있고 에이비엘바이오(298380)는 2.15% 하락세를 기록 중이다. 리노공업(058470)은 7.09% 하락, 코오롱티슈진(950160)은 8.14% 하락, 케어젠(214370)은 0.08% 하락, 리가켐바이오(141080)는 6.22% 하락하고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 펩트론(087010) 9.70% 상승, HLB(028300) 3.84% 하락, 원익IPS(240810) 10.01% 하락, 보로노이(310210) 5.16% 하락, 이오테크닉스(039030) 8.72% 하락, 올릭스(226950) 2.42% 하락, 펄어비스(263750) 7.82% 상승, ISC(095340) 9.74% 하락, 에임드바이오(0009K0) 5.67% 하락, 메지온(140410) 3.52% 상승 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 대체로 하락세를 보이고 있으며 특히 레인보우로보틱스가 급락세를 주도하고 있다. 상승세를 보이는 종목은 제한적이며 변동성이 큰 시장 상황 속에서 펩트론과 펄어비스가 눈에 띄는 상승세를 기록 중이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로