[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 팜스토리 거래대금 591억 돌파

방금 들어온 뉴스

기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 팜스토리 거래대금 591억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-09 13:20
수정 2026-03-09 13:20
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

9일 한국거래소에 따르면 팜스토리(027710)가 3813만 4416주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1465원으로, 시가총액의 3.6%에 해당하는 거래대금에 비해 6.5%의 상승률을 기록하고 있다. PER 10.5, ROE 1.7로 수급과 재무 지표에서 안정적인 모습이다. 우리기술(032820)은 3552만 8924주가 거래되며 거래량 2위를 기록했다. 현재 주가는 1만 6930원이며 거래대금은 시가총액의 22.3%, 등락률은 -1.7%다. 시가총액 2조 8235억원과 비교해 높은 매수세와 매도세가 접전을 펼치는 모습이다.

한일사료(005860)는 5060원으로 23.1% 상승하며 거래량 2679만 8903주를 기록하고 있다. 지에스이(053050)는 3885원으로 19.2% 상승, 한일단조(024740)는 4070원으로 9.4% 상승세를 보인다. 센서뷰(321370)는 2970원으로 10.4% 상승, 누보(332290)는 1414원으로 11.8% 상승 중이다. 에스에너지(095910)는 2050원으로 29.8% 폭등했으며 디와이씨(310870)는 1975원으로 16.5% 상승세를 기록 중이다. 에스팀(458350)은 3만 2650원으로 4.0% 하락하고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한탑(002680) ▲17.6%, 흥구석유(024060) ▲12.9%, 지더블유바이텍(036180) ▼95.3%, 미래생명자원(218150) ▲16.1%, 대한광통신(010170) ▼14.7%, 에스아이리소스(065420) ▲19.3%, 현대ADM(187660) ▲7.1%, 아이엘(307180) ▼26.8%, 빅텍(065450) ▼7.1%, 대주산업(003310) ▲0.3% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 한일사료와 에스에너지가 있다. 한일사료는 23.1% 상승하며 거래량과 거래대금 모두 시가총액 대비 높은 비율을 차지했다. 에스에너지는 29.8%의 폭등세로 투자 심리가 급격히 변화한 모습이다. 반면 지더블유바이텍과 아이엘은 각각 95.3%, 26.8% 하락하며 큰 폭의 하락세를 기록하고 있다. 이들 종목은 거래량에 비해 시가총액 대비 거래대금 비율이 낮아 투자 심리가 위축된 것으로 해석된다.

전체적으로 코스닥 시장은 일부 종목에서 강한 상승세와 하락세가 동시에 나타나며 변동성이 큰 모습이다. 거래량 상위 종목들이 급등락을 보이는 가운데 투자자들은 주의 깊은 관찰이 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
