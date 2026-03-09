[서울데이터랩]SK스퀘어 급락하며 10.76% 하락 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 하락세를 보이고 있다.9일 오후 12시 30분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼성전자는 현재가 17만 500원으로 전 거래일 대비 9.40% 하락하며 약세를 기록하고 있다. 시가총액 1009조 2983억원 중 외국인 비율은 49.82%에 달한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스 역시 82만 6000원으로 10.61% 하락하며 거래량 413만 2706주를 기록 중이다.현대차(-9.67%), 삼성전자우(-7.34%), LG에너지솔루션(-5.83%), 한화에어로스페이스(-4.46%), 삼성바이오로직스(-5.05%), SK스퀘어(-10.76%), HD현대중공업(+2.35%), 두산에너빌리티(-5.20%) 등도 등락을 거듭하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(▼9.22%), KB금융(▼5.02%), 셀트리온(▼5.65%), 삼성물산(▼7.94%), 신한지주(▼4.14%), 삼성생명(▼7.62%), 한화오션(▼3.39%), 현대모비스(▼10.25%), 미래에셋증권(▼9.39%), 네이버(▼4.49%) 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들이 대체로 하락세를 보이는 가운데 특히 SK하이닉스와 SK스퀘어는 10% 이상의 하락률을 기록하고 있다. 거래량이 많은 삼성전자와 두산에너빌리티는 각각 2607만 2060주, 520만 6615주를 기록하며 활발한 움직임을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]