[속보] 코스피 서킷 브레이커, 코스닥 사이드카도 발동

9일 개장 직후 코스피 프로그램 매도호가 일시 효력정지(사이드카)에 이어 코스피 매매거래 일시중단(1단계 서킷 브레이커)과 코스닥 사이드카가 줄줄이 발동됐다.이날 한국거래소에 따르면 오전 10시 35분 현재 코스피는 전 거래일 대비 452.80포인트(-8.11%) 내린 5132.07을 가리키고 있다. 코스닥은 75.17 포인트(-6.51%) 내린 1075.50에 거래되고 있다.오전 10시 31분에는 코스피 서킷 브레이커와 코스닥 매도 사이드카도 발동됐다. 서킷 브레이커는 코스피 종합 주가지수가 전일 종가 지수 대비 8% 이상 하락해 1분간 지속할 경우 20분간 코스피 시장 매매거래를 중단하는 조치다. 코스닥 사이드카는 코스닥 150선물가격과 현물지수가 급락하면서 발동됐다.