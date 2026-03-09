[서울데이터랩]‘조비’ 29.95% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

9일 오전 9시 30분 조비(001550)가 등락률 29.95%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 조비는 개장 직후 5분 동안 60만 3112주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 4370원 오른 1만 8960원이다.한편 조비의 PER은 89.01로 고평가됐을 가능성을 시사하며, ROE는 1.2%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 남해화학(025860)은 현재가 9860원으로 주가가 29.9% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 KG케미칼(001390)은 현재 5900원으로 19.8% 급등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 한국ANKOR유전(152550)은 18.2% 급등하며 579원에 거래되고 있다. 상승률 5위 롯데정밀화학(004000)은 15.5%의 상승세를 타고 5만 2500원에 거래되고 있다.6위 대성에너지(117580)는 현재가 1만 3670원으로 15.2% 상승 중이다. 7위 고려산업(002140)은 현재가 3130원으로 14.0% 상승 중이다. 8위 극동유화(014530)는 현재가 4870원으로 13.7% 상승 중이다. 9위 SH에너지화학(002360)은 현재가 475원으로 13.1% 상승 중이다. 10위 한국석유(004090)는 현재가 2만 6100원으로 12.3% 상승 중이다.이 밖에도 포스코인터내셔널(047050) 11.9%, DS단석(017860) 11.8%, 경농(002100) 10.7%, 서울가스(017390) 9.9%, 대성산업(128820) 9.5%, LX인터내셔널(001120) 9.4%, 유니드(014830) 9.0%, 퍼스텍(010820) 9.0%, STX엔진(077970) 8.8%, 흥아해운(003280) 8.2% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]