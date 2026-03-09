[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 19.61%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 17만 3400원으로 전 거래일 대비 7.86% 하락하며 급락세를 보이고 있다. 거래량은 299만 8198주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 7.68% 하락세를 보이고 있다. 검색 비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.02% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 검색 비율 4위 한화시스템(272210)은 개장 초반부터 6.04%의 상승률로 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 5위 현대차(005380)는 9.40% 하락하며 급락 중이다.6위 LIG넥스원(079550)은 등락률 3.24%로 상승세를 보이고 있다. 7위 S-Oil(010950)은 4.55%의 상승률로 주가가 크게 오르고 있다. 8위 흥구석유(024060)는 18.84%의 급등세를 보이고 있다. 9위 한화솔루션(009830)은 0.97% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 10위 에코프로(086520)는 하락률 4.94%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 한미반도체(042700) ▼8.55%, 한화에어로스페이스(012450) ▲1.22%, 한화오션(042660) ▼3.63%, 삼성SDI(006400) ▼6.09%, SK이노베이션(096770) ▲0.72%, 현대로템(064350) ▼0.43%, NAVER(035420) ▼5.39%, 미래에셋증권(006800) ▼8.79%, 우리기술(032820) ▼1.51%, POSCO홀딩스(005490) ▼6.22% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]