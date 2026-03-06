[서울데이터랩]에스팀 300.00% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]에스팀 300.00% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-06 15:48
수정 2026-03-06 15:48
6일 오후 3시 30분 에스팀(458350)이 등락률 300.0%로 상승률 1위로 마감했다. 에스팀은 장 중 294만 9325주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 3만 4000원에 마감했다.

에스팀의 PER은 208.6으로 상대적으로 높은 수준이며, ROE는 12.0%로 수익성이 비교적 양호한 편이다.

이어 상승률 2위 나노캠텍(091970)은 주가가 30.0% 상한가를 기록하며 종가 624원에 상승 마감했다. 상승률 3위 에스에너지(095910)는 주가가 1579원으로 30.0% 폭등했다. 상승률 4위 디와이씨(310870)는 30.0% 폭등하며 1696원에 마감했다. 상승률 5위 센서뷰(321370)는 30.0%의 폭등세를 타고 2690원에 마감했다.

6위 우정바이오(215380)는 2735원으로 29.9% 폭등 마감했다. 7위 한주에이알티(058450)는 종가 522원으로 29.9% 폭등 마감했다. 8위 한일단조(024740)는 종가 3720원으로 29.8% 폭등 마감했다. 9위 디에이치엑스컴퍼니(031860)는 366원으로 29.8% 폭등 마감했다. 10위 에스티큐브(052020)는 1만 1050원으로 26.0% 급등 마감했다.



이 밖에도 대주전자재료(078600) 23.2%, 웨이브일렉트로(095270) 23.1%, 성호전자(043260) 21.7%, 제닉(123330) 21.2%, 한국피아이엠(448900) 21.1%, 지니너스(389030) 20.7%, 디케이티(290550) 20.3%, 원익QnC(074600) 20.0%, 파루(043200) 19.3%, 큐리언트(115180) 19.3% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로