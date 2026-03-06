[서울데이터랩]HD현대에너지솔루션 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

6일 오후 3시 35분 HD현대에너지솔루션(322000)이 등락률 29.97%를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 이 회사는 장 중 453만 3952주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 2만 7000원 오른 11만 7100원에 장을 마쳤다.한편 HD현대에너지솔루션의 PER은 42.69로 상대적으로 고평가됐을 가능성을 시사하며, ROE는 0.03%로 수익성이 상당히 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 삼화페인트(000390)는 주가가 29.91% 올라 상한가를 기록하며 종가 1만 120원에 상승 마감했다. 3위 퍼스텍(010820)의 주가는 9020원으로 16.84% 급등하며 호조를 보였다. 4위 한화솔루션(009830)은 16.67% 급등하며 5만 1800원에 마감했다. 5위 OCI홀딩스(010060)는 15.38%의 상승세를 보이며 15만 1500원에 장을 마쳤다.6위 SK이터닉스(475150)는 2만 7300원으로 13.99% 상승 마감했다. 7위 상상인증권(001290)은 종가 1330원으로 13.19% 올랐다. 8위 대덕전자(353200)는 종가 6만 6700원으로 12.48% 상승 마감했다. 9위 에코프로머티(450080)는 7만 800원으로 12.03% 상승 마감했다. 10위 서울식품(004410)은 217원으로 11.86% 상승하며 장을 마쳤다.이 밖에도 씨에스윈드(112610) 11.83%, 넷마블(251270) 11.34%, 포스코인터내셔널(047050) 11.06%, 현대제철(004020) 11.03% 등을 기록하며 이날 증시는 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]