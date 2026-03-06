[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성전자(005930)가 6일 장 마감 5분 만에 16.05%의 검색 비율을 기록해 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 18만 8200원으로 전 거래일 대비 1.77% 하락하며 장을 마감했다. 거래량은 2942만 3496주를 기록했다.이어 검색 비율 2위인 SK하이닉스(000660)는 1.81% 하락 마감했다. 3위 두산에너빌리티(034020)는 8.29% 상승 마감했다. 4위 현대차(005380)는 0.91% 하락하며 보합세를 보였다. 5위 한화시스템(272210)은 5.37% 상승하며 거래를 마쳤다.6위 한화솔루션(009830)은 16.67% 급등했다. 7위 LIG넥스원(079550)은 9.31% 상승 마감했다. 8위 한미반도체(042700)는 5.87% 올랐다. 9위 에코프로(086520)는 5.72%의 상승률을 기록했다. 10위 한화에어로스페이스(012450)는 7.24% 상승 마감했다.이 밖에도 케이뱅크(279570) 6.96% 하락, 삼성SDI(006400) 4.59% 상승, 흥구석유(024060) 15.6% 하락, 우리기술(032820) 3.92% 상승, 에스팀(458350) 300.0% 상승, S-Oil(010950) 3.71% 하락, 한화오션(042660) 3.77% 상승, 삼성전자우(005935) 0.47% 하락, 미래에셋증권(006800) 2.91% 상승, 현대건설(000720) 8.89% 상승 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]