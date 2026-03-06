[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 764억 돌파

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 764억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-06 13:49
수정 2026-03-06 13:49
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

6일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 4350만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1만 6730원으로, 거래대금은 764억 612만원에 이른다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 2.74%로, 집중적인 매수와 매도가 발생하고 있는 것으로 보인다. PER은 201.57, ROE는 -3.33으로 다소 불안정한 재무 상태를 보인다. 지더블유바이텍(036180)은 거래량 3917만 7944주를 기록하며 2위에 올랐다. 현재가는 18원이며, 거래대금은 11억 300만원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 64.90%로, 극심한 변동성을 반영하고 있다. PER은 0.39, ROE는 -42.75로 재무 상태가 열악하다.

한일사료(005860)는 거래량 2394만 3692주를 기록하며 3위에 자리잡고 있다. 현재가는 4245원으로, 등락률은 2.29% 상승세를 보인다. 빅텍(065450)은 2384만 6947주의 거래량을 보이며, 현재가 6285원과 함께 12.23%의 높은 상승률을 보이고 있다. 한일단조(024740)는 1899만 4247주의 거래량을 기록하며, 29.84%의 급등세를 보이며 거래대금은 68억 205만원에 이른다. 한편 아이엘(307180)은 1299만 8597주의 거래량과 함께 29.93%의 급락세를 보이고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 흥구석유(024060) ▼0.31%, 모헨즈(006920) ▲17.93%, 대한광통신(010170) ▼4.40%, 씨아이에스(222080) ▲14.25%, 한탑(002680) ▼3.01%, 아주IB투자(027360) ▲1.70%, 지에스이(053050) ▼0.57%, 삼표시멘트(038500) ▲2.51%, 테크윙(089030) ▲2.41%, 나무기술(242040) ▲11.98% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 큰 상승률을 보인 한일단조와 센서뷰(321370)가 있다. 한일단조는 거래대금이 시가총액의 5.57%에 달하며, 급등세를 보이고 있다. 센서뷰는 16,936,384주의 거래량과 4.71%의 시가총액 대비 거래대금 비율을 기록하며 주목받고 있다. 반면, 아이엘과 지더블유바이텍은 각각 29.93%와 96.88%의 급락과 폭락을 기록하며, 시장의 관심을 끌고 있다. 아이엘은 시가총액 대비 거래대금 비율이 4.03%로 높아, 매수와 매도의 공방이 격렬했던 것으로 보인다.

전체적인 시장 흐름은 종목별로 큰 변동성을 보이며, 투자자들의 신중한 접근이 요구된다. PER과 ROE 지표가 상대적으로 낮거나 마이너스인 종목들이 많아, 재무 상태에 대한 주의가 필요하다. 전반적으로 코스닥 시장은 위아래로 큰 변동성을 보이며 투자자들의 긴장감을 높이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
