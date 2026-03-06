[서울데이터랩]삼천당제약 4.15% 하락 코스닥 시가총액 상위 종목들 혼조세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 상승세를 보이고 있다.6일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재가 166,200원으로 전 거래일 대비 3.36% 상승하였다. 시가총액은 22조 5660억원이며, 외국인 비율은 21.07%이다. 거래량은 2,936,505주로 활발한 거래가 이루어지고 있다. 이어 알테오젠(196170)은 현재가 369,500원으로 전 거래일 대비 0.67% 하락하며 시가총액 19조 7704억원을 기록하고 있다. 외국인 비율은 14.25%이며, 거래량은 218,889주이다.시가총액 3위 에코프로비엠(247540)은 1.74% 상승하였고, 삼천당제약(000250)은 4.15% 하락하였다. 레인보우로보틱스(277810)는 ▼3.11%, 에이비엘바이오(298380)는 ▲5.70%의 등락을 보였다. 리노공업(058470)은 2.22% 상승하였으며, 코오롱티슈진(950160)은 9.38% 상승하며 주목받고 있다. 리가켐바이오(141080)는 3.47% 상승하였고, 케어젠(214370)은 4.74% 상승하였다.한편, 11위부터 20위까지의 종목들은 원익IPS(240810) ▲3.31%, HLB(028300) ▼0.59%, 펩트론(087010) ▼0.19%, 보로노이(310210) ▼0.95%, 이오테크닉스(039030) 0.00%, ISC(095340) ▲1.24%, 올릭스(226950) ▲7.74%, 에임드바이오(0009K0) ▲1.27%, 솔브레인(357780) ▲6.20%, HPSP(403870) ▲3.89%의 성적을 보이고 있다.상위 종목들의 동향을 살펴보면, 코오롱티슈진과 에이비엘바이오가 두드러진 상승세를 보이고 있으며, 삼천당제약은 상대적으로 하락세가 두드러진다. 이러한 흐름 속에서 외국인 비율이 높은 종목들은 대체로 양호한 거래량을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]