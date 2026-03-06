[서울데이터랩]‘에스팀’ 300% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2026-03-06 09:41
수정 2026-03-06 09:41
6일 오전 9시 30분 에스팀(458350)이 등락률 300.0%로 코스닥 시장에서 상승률 1위를 차지했다. 에스팀은 개장 직후 5분 동안 72만 8512주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 2만 5500원 오른 3만 4000원이다.

에스팀의 주가수익비율(PER)은 208.6으로 고평가 가능성을 시사하며, 자기자본이익률(ROE)은 12.0%로 수익성이 양호한 수준이다.

이어 상승률 2위 에스에너지(095910)는 현재가 1579원으로 주가가 30.0% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 현대ADM(187660)은 현재 1만 6260원으로 18.3% 급등하고 있다. 상승률 4위 한일단조(024740)는 16.9% 상승하며 3350원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한국피아이엠(448900)은 15.9%의 상승세를 타고 14만 3600원에 거래되고 있다.

6위 나무기술(242040)은 현재가 4970원으로 15.6% 상승 중이다. 7위 큐리언트(115180)는 현재가 3만 9900원으로 15.5% 상승 중이다. 8위 RF시스템즈(474610)는 현재가 7210원으로 14.1% 상승 중이다. 9위 대주전자재료(078600)는 현재가 10만 9200원으로 13.3% 상승 중이다. 10위 대명에너지(389260)는 현재가 1만 7510원으로 12.4% 상승 중이다.



이 밖에도 아주IB투자(027360) 11.9%, 네오셈(253590) 11.1%, 중앙에너비스(000440) 10.9%, 소프트센우(032685) 10.5% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로