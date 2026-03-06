[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3월 6일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 18.5%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 18만 7100원으로 전 거래일 대비 2.35% 하락 중이다. 거래량은 194만 4112주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 2.34%의 하락세를 보이고 있다. 검색 비율 3위의 한화시스템(272210)은 2.72% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 LIG넥스원(079550)은 개장 초반부터 5.37%의 상승률을 기록 중이다. 검색 비율 5위 현대차(005380)는 0.91% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 한미반도체(042700)는 등락률 3.49%로 상승세를 보이고 있다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 1.33%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 에코프로(086520)는 4.73%의 상승세를 보이고 있다. 9위 에쓰오일(010950)은 1.71% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 한화에어로스페이스(012450)는 상승률 0.8%로 주가가 다소 상승하고 있다.이 밖에도 한화솔루션(009830) 7.55%, 삼성SDI(006400) 1.4%, 미래에셋증권(006800) 0.77%, 한화오션(042660) 0.49%, 현대로템(064350) 0.89%, 셀트리온(068270) 0.95%, 네이버(035420) 1.59%, 풍산(103140) 4.22%, 흥구석유(024060) 3.52%, SK이노베이션(096770) -0.32% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]