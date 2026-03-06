[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대
5일(현지시간) 미국 주요 지수가 혼조세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 모두 소폭 하락한 반면, VIX 지수는 상승세를 나타냈다.
다우존스 지수는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 전날보다 784.67포인트(-1.61%) 하락한 4만 7954.74로 마감했다. 시작가는 4만 8526.73이었으며 최고가는 같은 수준을 기록했다. 최저가는 4만 7577.11로 나타났다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 전날 대비 58.50포인트(-0.26%) 내린 2만 2748.99로 장을 마쳤다. 시작가는 2만 2707.47이었으며 최고가는 2만 2877.02, 최저가는 2만 2500.29였다. S＆P 500 지수는 뉴욕증권거래소에서 전날보다 38.79포인트(-0.56%) 하락한 6830.71로 마감했다. 시작가는 6851.08이었고 최고가는 6870.43으로 집계됐다.
다우운송 지수는 전날 대비 577.95포인트(-2.93%) 하락한 1만 9134.49로 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 전날보다 92.72포인트(-1.17%) 내린 7821.76으로 마무리됐다. 나스닥 100 지수는 전날보다 73.26포인트(-0.29%) 하락한 2만 5020.41을 기록했다.
한편 VIX 지수는 전날보다 2.67포인트(12.81%) 상승한 23.50으로 마감했다. VIX 지수는 일반적으로 20 미만일 때 안정적인 시장을 의미하지만, 이번에는 23.50으로 나타나며 투자자들의 불확실성이 다소 증가했음을 시사한다.
