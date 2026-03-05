[서울데이터랩]한화시스템 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]한화시스템 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-05 15:50
수정 2026-03-05 15:50
5일 오후 15시 35분 한화시스템(272210)(150800)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 한화시스템은 장 중 8,178,289주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 34,800원 오른 150,800원에 마감했다.

한편 한화시스템의 PER은 47.86으로 평가되며, ROE는 19.63%로 수익성이 비교적 양호한 수준을 보여주었다.

이어 상승률 2위 한화갤러리아우(45226K)는 주가가 +30.00% 상한가를 기록하며 종가 7,670원에 상승 마감했다. 상승률 3위 미래에셋생명(085620)의 주가는 13,570원으로 +29.98% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 한국ANKOR유전(152550)은 +29.83% 상승하며 470원에 마감했다. 상승률 5위 에이엔피(015260)는 +29.79%의 상승세로 종가 562원에 마감했다.

6위 디아이(003160)는 종가 33,800원으로 +24.72% 상승 마감했다. 7위 KEC(092220)는 종가 1,424원으로 +23.83% 상승 마감했다. 8위 LIG넥스원(079550)은 종가 763,000원으로 +23.26% 상승 마감했다. 9위 DB하이텍(000990)은 종가 95,000원으로 +22.90% 상승 마감했다. 10위 삼아알미늄(006110)은 종가 30,350원으로 +22.87% 상승 마감했다.



이밖에도 한미반도체(042700) ▲21.62%, 일정실업(008500) ▲20.81%, 자화전자(033240) ▲19.68%, 대덕전자(353200) ▲18.84%, 한화비전(489790) ▲18.64%, 키움증권(039490) ▲18.39%, 한화투자증권(003530) ▲17.81%, 케이씨텍(281820) ▲17.62%, SK증권(001510) ▲17.37%, 태경케미컬(006890) ▲17.14% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “한화시스템의 급등은 방산 및 첨단 기술 부문에서의 성장 잠재력과 관련된 기대감이 반영된 것으로 보인다”며 “시장 참여자들이 장기적인 성장 가능성을 긍정적으로 평가하여 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다”고 설명했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
