[서울데이터랩]테크윙 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

5일 오후 15시 40분 테크윙(089030)(089030)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 테크윙은 장 중 10,210,943주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 15,300원 오른 66,300원에 마감했다.한편 테크윙의 PER은 -204.63으로 매우 높은 수준이며, ROE는 -10.25%로 수익성에서 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.이어 상승률 2위 현대바이오(048410)는 주가가 29.97% 폭등하며 종가 15,310원에 상승 마감했다. 상승률 3위 현대ADM(187660)의 주가는 13,750원으로 29.96% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 에이팩트(200470)는 29.96% 상승하며 8,720원에 마감했다. 상승률 5위 우리기술(032820)은 29.94%의 상승세를 타고 종가 16,580원에 마감했다.6위 헥토파이낸셜(234340)은 종가 33,000원으로 29.92% 상승 마감했다. 7위 솔브레인(357780)은 종가 475,500원으로 29.92% 상승 마감했다. 8위 알지노믹스(476830)는 종가 151,100원으로 29.92% 상승 마감했다. 9위 나무기술(242040)은 종가 4,300원으로 29.91% 상승 마감했다. 10위 큐리언트(115180)는 종가 34,550원으로 29.89% 상승 마감했다.이밖에도 스피어(347700) ▲29.89%, 레이저쎌(412350) ▲29.87%, KD(044180) ▲29.83%, 캐리(313760) ▲29.59%, 코세스(089890) ▲28.71%, 아이엘(307180) ▲28.40%, 유니테스트(086390) ▲28.10%, 알멕(354320) ▲27.27%, 태웅(044490) ▲27.26%, 아이티센글로벌(124500) ▲26.93% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.시장 분석 전문가에 따르면, 오늘 증시에서 테크윙은 공모가 대비 큰 폭의 상승을 보이며 투자자들의 이목을 끌었다. 이러한 등락은 시장에서의 긍정적인 기대감과 함께 기술주에 대한 관심이 반영된 결과일 수 있다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]